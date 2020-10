Champions League, Juventus-Barcellona: le probabili formazioni

La Juventus è al lavoro in vista del big match di mercoledì sera allo Stadium contro il Barcellona di Leo Messi, gara valida per il secondo turno del Girone G di Champions League e visibile alle ore 21 sia su Sky Sport che in chiaro su Canale 5.

Andrea Pirlo spera di recuperare in extremis Cristiano Ronaldo, ancora positivo al coronavirus. Qualora risultasse negativo nelle prossime ore il portoghese sarà della gara. Da valutare le condizioni Leonardo Bonucci, costretto ad uscire con il Verona per un problema muscolare. Dagli esami effettuati non sono emerse lesioni, ma le condizioni del giocatore saranno monitorate costantemente.

Possibile che in virtù delle assenze di Chiellini, de Ligt e Alex Sandro, Pirlo decida di schierare la difesa a quattro, con Danilo e Demiral centrali e Cuadrado e Frabotta sulle fasce. A centrocampo spazio a Rabiot, al suo fianco ballottaggio tra Bentancur e Arthur, sulle fasce Chiesa e Kulusevski; in avanti Dybala e Morata. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman