Champions League, Juventus-Porto: le probabili formazioni

Giornata di vigilia in casa Juventus, la squadra di Andrea Pirlo sarà di scena domani sera all’Allianz Stadium di Torino contro il Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per staccare il pass i bianconeri dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata.

Buone notizie per Pirlo che per l’occasione recupera Chiellini e De Ligt, con il secondo favorito per partire dal primo minuto accanto a Bonucci. Recuperato anche Arthur che scenderà in campo dall’inizio in coppia con Rabiot.

In attacco accanto a Cristiano Ronaldo dovrebbe giocare Morata, favorito al momento su Kulusevski. Le probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Sarr, Diogo Leite, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao.