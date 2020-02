Champions League, Lione-Juventus: le probabili formazioni

Giornata di vigilia in casa Juventus, la squadra di Maurizio Sarri domani sera sarà impegnata in Francia contro il Lione di Rudi Garcia, match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. La gara sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport.

LE SCELTE DI SARRI – Il tecnico della Juventus avrà a disposizione Miralem Pjanic, che sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Recuperati anche Higuain, Khedira e Douglas Costa, che al massimo, però, siederanno in panchina. Sarri orientato a confermare il 4-3-3 con De Ligt preferito a Chiellini e Cuadrado nel tridente d’attacco con Dybala e Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI

Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier; Ekambi, B.Traoré. All. Rudi Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri