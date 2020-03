Champions League, l’ultima idea: semifinali in gara secca e finale a Istanbul

La crisi sanitaria legata al Covid-19 si è estesa a macchia d’olio in tutta Europa. Le varie leghe hanno bloccato i campionati e alla fine anche la Uefa si è dovuta arrendere, sospendendo Champions League ed Europa League.

VIDEO-CONFERENZA – Il destino delle competizioni europee sarà più chiaro martedì, giornata in cui la Uefa ha programmato una video-conferenza con le 55 Federazioni. Sul tavolo il futuro di Champions, Europa League ed Europeo.

IDEA – Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, l’ultima idea per portare a termine la Champions sarebbe quella di giocare le final four in Turchia. Un mini torneo con due semifinali in gara secca e la finale. Tutte le gare andrebbero disputate a Istanbul, già sede prestabilita della finale del 30 maggio.

EUROPEO – Probabile invece che l’Europeo in programma a giugno venga rinviato. L’idea delle varie Federazioni è quella di concludere i campionati e le coppe già iniziate. Possibile che il torneo per le nazionali venga posticipato al giugno 2021.