Champions League, Napoli-Barcellona agli Ottavi: la reazione dei dirigenti spagnoli

I sorteggi di Champions League hanno portato ad una grande partita già negli Ottavi di UEFA Champions League: Napoli-Barcellona. La squadra di Walter Mazzarri non vuole porsi limiti e l’obiettivo è qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea.

LA REAZIONE DEI DIRIGENTI DEL BARCELLONA AL SORTEGGI CONTRO LA SSC NAPOLI

Al momento del sorteggio contro gli azzurri, subito la telecamera ha volto la propria attenzione verso i due dirigenti del Barcellona presenti a Nyon per i sorteggi di UEFA Champions League.

I dirigenti blaugrana, infatti, non sembravano molto soddisfatti del sorteggio contro gli azzurri tanto che uno dei due ha reagito con una smorfia. Considerando il primo posto in classifica e quindi testa di serie degli Ottavi, il Napoli non rappresenta sicuramente un avversario abbordabile.

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo Deco dopo il sorteggio contro il Napoli: “Con gli azzurri sarà una partita bella, divertente, con due squadre che giocano bene e hanno calciatori con grande tecnica”

In ogni caso, per il Napoli, rappresenterà una grande prova di maturità dopo il ritorno in panchina di Walter Mazzarri e la qualificazione ai quarti della massima competizione europea della passata stagione. La priorità assoluta della dirigenza azzurra è infatti la qualificazione ai quarti di Champions così da partecipare al ricco Mondiale per club che si disputerà ne 2025.