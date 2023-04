Champions League, Napoli spacciato col Milan? Non per Sarri: “Si deciderà sul filo del rasoio, non c’è soluzione a questo”

Allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una delle partite più importanti della stagione. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Milan di Stefano Pioli in una partita in cui ci si giocheranno le semifinali della massima competizione europea, la Champions League. Dopo lo 1-0 dell’andata, tra i massimi esperti televisivi non si fa altro che parlare di un Napoli spacciato e di un Milan in una condizione straripante.

A pensare a difendere la SSC Napoli ci ha pensato un ex azzurro, Maurizio Sarri, il quale non ha accettato tali dichiarazioni ed ha affermato che la partita si deciderà all’ultimo secondo: “Altro che partita già decisa. Sarà combattuta, non c’è soluzione a questo“.

“Penso si deciderà sul filo del rasoio. Una squadra italiana tornerà in semifinale ed è già un passo in avanti”, ha infine dichiarato l’attuale allenatore della Lazio.

Da giorni, infatti, non si fa altro che esaltare la squadra di Stefano Pioli nonostante le prestazioni deludenti in campionato. Il Napoli, invece, sembra quasi che sia già uscito dalla competizione.