Chanel Totti, alle Maldive con mamma Ilary: scoppia la polemica

Chanel Totti e Ilary Blasi si sono concesse qualche giorno di relax alle Maldive, condividendo sui social alcuni scatti della loro vacanza. Le immagini hanno immediatamente scatenato polemiche e commenti critici da parte degli utenti, che non hanno esitato a esprimere opinioni sull’aspetto fisico della giovane e sulla scelta di partire in pieno periodo scolastico.

SCOPPIA LA POLEMICA – Le critiche rivolte a Chanel, ancora minorenne, spaziano dall’abbigliamento – con molti che sottolineano la somiglianza tra madre e figlia, anche negli outfit – all’aspetto fisico, con insinuazioni su presunti ritocchi estetici. Alcuni utenti hanno scritto che la ragazza dimostrerebbe molti più anni di quelli che ha, mentre altri hanno accusato Ilary e Chanel di ostentare uno stile di vita lussuoso grazie alle finanze di Francesco Totti.

Oltre alle osservazioni sull’aspetto fisico, un altro punto di discussione è stato il fatto che la vacanza sia avvenuta in un periodo in cui le scuole sono aperte. Molti utenti hanno evidenziato come, mentre i suoi coetanei siano impegnati con interrogazioni e verifiche, Chanel si stia godendo il mare esotico. Le critiche si sono quindi rivolte anche ai genitori, accusati di essere troppo permissivi con la figlia e di non dare il giusto peso all’istruzione.

Non è la prima volta che Chanel Totti si ritrova al centro di polemiche simili. In passato, la giovane è stata spesso bersaglio di critiche per il suo stile, per i viaggi in periodi scolastici e per la visibilità mediatica che la circonda.

Tuttavia, la frequenza con cui la ragazza viene presa di mira sui social solleva interrogativi sulla linea sottile tra critica e vero e proprio hating nei confronti di una persona ancora minorenne.