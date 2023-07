Chanel Totti, critiche sul web per il suo stile di vita: “I soldi di mamma e papà”

Chanel Totti ha ricevuto parecchie critiche per il suo stile di vita, nello specifico, per i numerosi viaggi di relax a soli 16 anni

Chanel Totti, da un paio di mesi ormai, è sempre sotto gli occhi attenti dei follower e del gossip. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, a soli 16 anni già fa parlare molto di sé.

Critiche per lo stile di vita

Nelle ultime ore, Chanel è volata negli Stati Uniti, nello specifico a Los Angeles, per un bella vacanza con la sua famiglia allargata. Non appena è atterrata in California, la giovane ha pubblicato degli scatti da diva sotto la celebre scritta Hollywood e sulla Walk Of Fame.

Non solo, Chanel ha pubblicato diversi contenuti e alcuni follower non hanno apprezzato questo suo modo di mostrarsi sui social. Infatti, la giovane è stata parecchio criticata per il suo stile di vita.

“Bella la vita! Grazie ai soldi di papino” è solo uno dei tanti commenti circolati in rete. “Non è questione di invidia o quant’altro certe foto potrebbe risparmiarsele visto che c’è gente che non ha manco da mangiare, goditi la vita senza rendere pubbliche certe esagerazioni” scrive con rabbia un altro utente.

“Ma non ti vergogni nemmeno un po’ tuo padre sull’orlo del fallimento e tu che ti compri un trolley da 2800€ per andare in vacanza almeno abbi il buon gusto da non mostrarlo bella la vita con i soldi di papà eh” scrive un altro follower. Nonostante le critiche, la giovane non ha risposto a nessuna provocazione e ha ricevuto anche tanti apprezzamenti.