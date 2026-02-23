Chanel Totti, senza peli sulla lingua: il periodo difficile del divorzio dei genitori

Dopo un lungo matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di porre la parola fine. L’addio tra i due ex coniugi è stato tutt’altro che tranquillo. L’ex velina, dall’inizio della rottura, ad oggi ha fatto causa al calciatore ben 15 volte.

Sulla diatriba giudiziaria, si è espressa anche Chanel Totti. La diciannovenne, concorrente del programma “Pechino express”, ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera”. Secondo la giovane, lei assomiglia di più alla madre. Le sue parole:”Totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole“.

La secondogenita della coppia ha sottolineato che i due genitori la sostengono in tutte le sue decisioni. Le sono stati accanto anche durante la sua recente partecipazione al programma televisivo. “Erano entrambi contentissimi e molto curiosi di vedermi in un contesto così. Il consiglio è stato di essere me stessa, di mettercela tutta e divertirmi. È un’esperienza che ti capita una volta nella vita.”

Per la prima volta, Chanel ha rivelato come ha vissuto il divorzio di Totti e la Blasi. Non è stato facile, soprattutto perché l’intera dinamica ha assunto un carattere mediatico immediato. Ecco, le sue parole:”Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre. Però, è ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola.