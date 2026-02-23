lunedì, Febbraio 23, 2026
Chanel Totti, senza peli sulla lingua: il periodo difficile del divorzio dei genitori

Di Francesca Panico
totti
Francesco Totti con Ilary Blasi e la secondogenita Chanel. Foto, fonte Account personale Instagram

Dopo un lungo matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di porre la parola fine. L’addio tra i due ex coniugi è stato tutt’altro che tranquillo. L’ex velina, dall’inizio della rottura, ad oggi ha fatto causa al calciatore ben 15 volte.

Sulla diatriba giudiziaria, si è espressa anche Chanel Totti. La diciannovenne, concorrente del programma “Pechino express”, ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera”. Secondo la giovane, lei assomiglia di più alla madre. Le sue parole:”Totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole“.

La secondogenita della coppia ha sottolineato che i due genitori la sostengono in tutte le sue decisioni. Le sono stati accanto anche durante la sua recente partecipazione al programma televisivo. “Erano entrambi contentissimi e molto curiosi di vedermi in un contesto così. Il consiglio è stato di essere me stessa, di mettercela tutta e divertirmi. È un’esperienza che ti capita una volta nella vita.”

Per la prima volta, Chanel ha rivelato come ha vissuto il divorzio di Totti e la Blasi. Non è stato facile, soprattutto perché l’intera dinamica ha assunto un carattere mediatico immediato. Ecco, le sue parole:”Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Purtroppo succede e le cose davvero brutte sono altre. Però, è ovvio che essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola.

Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione,  quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi. Alla fine, in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori”. Lei stessa ha ribadito di essere stata affianco sia alla mamma che al padre, in questo momento di difficoltà:Assolutamente, ma perché io penso che in quei momenti i figli debbano stare vicino ai propri genitori, nonostante tutto. Non dando importanza a persone terze o a chi vuole fare polemica. In quei momenti c’eravamo solo noi“.
