Chanel Totti incanta su Tik Tok, la somiglianza con Ilary è scioccante!

La famiglia Totti sbarca sul celebre social per teenager Tik Tok e fa incetta di like. Ad introdurre il celebre ex calciatore e la biondissima Ilary ci ha pensato la secondogenita Chanel, nata nel 2007 e ormai vera e propria influencer di casa Totti. Complice la quarantena, ecco l’allegra combriccola scatenarsi sulle note di “2020 baby” con la stupenda rampolla mimare i versi di Poli OK.

Pochi secondi di video che però hanno fatto incetta di like dai fan dell’intera famiglia che ormai attraverso i social tiene compagnia con dirette su Instagram e appunto Tik Tok. Nel video “incriminato” Chanel balla e viene subito affiancata da papà Francesco con in braccio la meravigliosa Isabel e il fratello maggiore Cristian. Un quadretto in cui manca solo Ilary, anche se in tanti paiono notare un curioso particolare.

E’ Chanel che, giorno dopo giorno, ricorda sempre di più Ilary nelle fattezze e nelle movenze. Una somiglianza sbalorditiva e che di sicuro renderà fiera la bella showgirl romana. Lo stesso colore di capelli e degli occhi rendono Chanel una Ilary in miniatura. Il video raggiunge in pochi attimi i 10 mila utenti connessi, tutti estasiati per un nuovo spaccato nella vita intima della famiglia Totti.

Tik Tok, d’altronde sta permettendo alla secondogenita di casa di mostrare attimi della propria vita e in poco più di qualche settimana, il suo account ha registrato quasi ventimila follower. Cifre ancora lontane dai numeri che macinano ogni giorno papà e mamma ma che inorgogliscono la ragazza.

Totti in questi giorni è spesso ospite delle dirette notturne su Instagram di Bobo Vieri, in cui, in totale libertà si lascia andare a riflessioni sul momento attuale della Roma e del calcio italiano. Dirette a cui a turno partecipano un po’ tutti gli amici e colleghi del bomber interista che intrattengono i follower per un paio d’ore quasi quotidianamente a notte fonda. Fai click qui per guardare il video sopracitato