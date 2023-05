Chanel Totti, la festa per i suoi 16 anni: la torta finisce al centro delle critiche

Negli ultimi tempi Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma, si è trovata spesso nel mirino delle critiche. A scatenare l’ennesima polemica è stata la torta che la ragazza ha scelto per il suo 16esimo compleanno.

LA TORTA AL CENTRO DELLE POLEMICHE – Quest’ultimo anno non è stato affatto facile per la ragazza. Oltre ad affrontare la separazione dei suoi genitori, Chanel ha dovuto fare i conti con gli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera. Diversi utenti di Instagram, infatti, l’hanno spesso attaccata sul suo aspetto e sulla sua vita privata.

Oltre ad accusarla di aver ricorso a dei ritocchini estetici, la figlia di Totti è stata duramente attaccata per la sua relazione con con il TikToker Cristian Babalus. La teenager si è trovata ad essere accusata di aver causato la rottura tra Cristian e Martina De Vivo, da pochi mesi diventati genitori.

Nelle ultime ore Chanel Totti si è ritrovata al centro di una nuova polemica. Ieri è stato il suo compleanno e per l’occasione la ragazza ha organizzato una festa. Tra gli scatti che ha voluto condividere con i suoi follower, uno in particolare è saltato all’occhio degli utenti dei social: la torta di compleanno.

Per i suoi 16 anni, la figlia di Ilary Blasi ha voluto scrivere sulla sua torta: “Reggo più alcol che persone”. Diversi utenti di Instagram non hanno trovato consona la scritta data la sua età. Sotto lo scatto in questione c’è chi ha scritto: “una tristezza infinita”. Tra le diverse critiche, in tanti hanno deciso di prendere le parti della ragazza.