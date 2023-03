Chanel Totti, lo ‘sfregio’ a Noemi Bocchi

La figlia dell’ex capitano della Roma lascia ben poco spazio alla fantasia sui social per la festa delle donne, con quello che sembra un dissing alla nuova compagna del padre

“Alle mie uniche donne”, così titola un video pubblicato dalla figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sui social. Nel post si vede lei tenere per mano sua madre e sua sorella Isabel, per commemorare il giorno della festa delle donne con quelle che sembrano essere le uniche donne della sua vita.

Già, perché la separazione tra i suoi genitori sembra poter non essere passata anche considerando che la nuova compagna dell’ex capitano della Roma non sembra essere così di gradimento per Chanel.

Rapporti sconosciuti

Al momento il rapporto tra Chanel Totti e Noemi Bocchi sembra essere sconosciuto, ma se questi sono gli inizi non si può far altro che chiedersi se effettivamente corra buon sangue tra le due parti.

La nuova compagna di Francesco Totti sembra non essere gradita ai tanti fan del capitano e neppure la figlia Chanel, di ormai 16 anni, potrebbe trovare gradevole la nuova matrigna. Intanto il capitano si rilassa con la nuova compagna in settimana bianca, prima del prossimo incontro in tribunale con Ilary.

Francesco Totti ha fatto il pieno di relx durante la settimana bianca che ha trascorso a Madonna di Campiglio con Noemi Bocchi e i loro figli. Sono i giorni probabilmente prima della tempesta, quella che si svolgerà in tribunale, in una data meno nota rispetto a quella in programma per il 14 marzo.