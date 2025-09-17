Charlie Kirk, il biglietto di Tyler Robinson al coinquilino: “Vado a farlo fuori”

Da quanto emerso dalle ultime indagini sull’omicidio di Charlie Kirk, attivista conservatore assassinato il 10 settembre da Tyler Robinson, quest’ultimo avrebbe lasciato un biglietto al coinquilino. Accusato formalmente del delitto, la Procura dello Utah chiederà la pena di morte per Robinson.

“Vado a farlo fuori” – Prima di uccidere con un colpo d’arma da fuoco Kirk, durante un comizio nella Utah Valley University di Orem, Tyler avrebbe lasciato un biglietto al suo compagno di stanza.

Nel fogliettino, il ragazzo avrebbe avvisato il coinquilino di essere uscito per andare ad eliminare l’attivista. Una confessione che non sarebbe stata presa seriamente dal coinquilino.

Purtroppo, però, Robinson è riuscito nel suo intento e ora rischia la pena capitale. A rivelarlo è stato il procuratore dello Utah, Jeff Gray. Al momento, Tyler dovrà rispondere a diversi capi d’accusa: omicidio aggravato, sparo di arma da fuoco, due capi d’imputazione per ostruzione alla giustizia, due capi d’imputazione per manomissione di un testimone e reato di violenza in presenza di un minore.

La prossima udienza si terrà lunedì 29 settembre. Attualmente Robinson rimarrà in carcere, senza alcuna possibilità di rilascio su cauzione. Inoltre, secondo CNN, al giovane dovrà essere nominato un avvocato.