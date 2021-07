Charmed reboot: Madeleine Mantock non tornerà nella quarta stagione

Charmed è il reboot in chiave moderna dell’omonima serie degli anni ’90, andato in onda per la prima volta nel 2018.

La serie, ideata da Jessica O’Toole, Amy Rardin e Jennie Snyder Urman, si rifà all’omonima serie andata in onda dal 1998 al 2006, e porta in scena un nuovo trio di sorelle che scoprono di essere potenti streghe.

Nel reboot le vicende principali seguono le sorelle Vera/Vaughn: Macy (Madeleine Mantock), Mel (Melonie Diaz) e Maggie (Sarah Jeffery). Dopo la morte della madre Mel e Maggie scoprono non solo di essere delle potenti streghe ma di avere anche una sorella, Macy, di cui non conoscevano l’esistenza. Le tre giovani donne formeranno il potere del trio ed inizieranno a combattere demoni ed entità maligne, affiancante dal loro angelo bianco Harry (Rupert Evans) e da improbabili alleati.

Charmed va in onda sul canale The CW negli Stati Uniti. In Italia la prima e la seconda stagione sono state trasmesse su Rai 2. Dal 6 luglio 2021 la serie si è spostata su Rai 4, con la trasmissione della terza stagione.

Questo reboot ha presto conquistato il cuore del pubblico, nonostante lo scetticismo iniziale, per cui gran parte degli spettatori non apprezzerà la notizia dell’abbandono di una delle protagoniste.

Madeleine Mantock (Macy Vaughn) ha deciso di abbandonare la serie dopo la terza stagione.

Questa notizia non solo ha destato preoccupazione sul futuro della serie ma ha anche suscitato un inevitabile paragone con lo show originale. Infatti, anche nella serie originale una delle interpreti principali, Shannen Doherty, aveva lasciato lo show dopo la terza stagione.

Madeleine Mantock ha rilasciato una dichiarazione alla rivista TVLine in merito all’uscita dal cast principale:

“Mi sento incredibilmente privilegiata per aver interpretato Macy in Charmed in queste tre stagioni. Ho adorato lavorare con i nostri fantastici produttori, creativi, cast e tutto il resto della squadra. Sono estremamente grata a The CW e CBS Studios per questo periodo nel cast e per il loro supporto anche in questa difficile scelta di lasciare la serie. Un enorme ringraziamento va ai nostri fan che sono sicura potranno aspettarsi una quarta stagione spettacolare”.

Infine anche gli showrunner di Charmed, Liz Kruger e Craig Shapiro, hanno commentato pubblicamente la decisione dell’attrice:

“Non possiamo ringraziare abbastanza Madeleine per il suo incredibile e stimolante lavoro nella serie. Ci mancherà tanto quanto ai fan ma rispettiamo la sua decisione di andare avanti in modo diverso. Tutto il mondo sta attraversando un momento molto delicato. Ognuno deve seguire il proprio cuore. Le auguriamo il meglio e lasciamo una porta aperta per un’eventuale visita da parte di Macy … in un modo o nell’altro”.