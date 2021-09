Charmed: Svelata l’attrice che prenderà il posto di Madeleine Mantock

Charmed, il reboot dell’omonima serie televisiva andata in onda dal 1998 al 2006, ha riservato agli spettatori un colpo di scena nel finale della terza stagione.

Madeleine Mantock, interprete di Macy, ha lasciato la serie, lasciando i fan increduli ma anche delineando un parallelismo involontario con lo show originale. Infatti, anche nella serie del 1998 una delle attrici principali, Shannen Doherty, aveva lasciato lo show dopo la terza stagione.

Come nello show originale, una nuova sorella entrerà a far parte della vita delle protagoniste, in modo da portare avanti il Potere del Trio.

Quindi l’attrice australiana Lucy Barrett si unirà alle protagoniste interpretate da Melonie Diaz e Sarah Jeffery nella quarta stagione di Charmed.

L’aggiunta dell’attrice al cast non è l’unica novità! Infatti, la quarta stagione avrà dei nuovi showrunner: Jeffrey Lieber, Nicki Renna e Joey Falco.

I nuovi showrunner hanno dato qualche indizio alla rivista Deadline sul ruolo di Lucy Barrett in Charmed, senza però sbilanciarsi:

“Il suo nome, storia, poteri e connessione con Mel e Maggie rimangono ancora tutti da scoprire perché vogliamo renderlo più divertente. Possiamo però rivelare che è un’artista con un selvaggio e imprevedibile amore per la vita e una visione del mondo unica che ispira la sua vena artistica, la sua vera passione. Lei è divertente, irriverente, impulsiva, tenace e per questo porterà una nuova energia al Potere del Trio”.

Inoltre, ecco la sinossi della quarta stagione secondo Deadline:

“Mel e Maggie trovano le loro vite trasformate dalla morte della loro amata sorella Macy. Ma quando il loro dolore minaccia di annullare per sempre il Poter del Trio, il sorprendente arrivo di una terza strega offre loro una nuova opportunità di portare a termine il loro destino. Le streghe dovranno affrontare un misterioso nuovo nemico che cresce nell’ombra, seminando paura in ogni angolo del mondo magico. Ma mentre questo nuovo nemico trascina le Prescelte e i loro alleati Harry e Jordan in un gioco contorto, la domanda è: questo nuovo trio sarà pronto per quello che verrà? O la loro inesperienza nel lavorare insieme metterà in pericolo il mondo intero?”

Infine, al momento la quarta stagione di Charmed non ha ancora una data di uscita.