Che fine ha fatto Solbakken?

Ola Solbakken è un calciatore norvegese classe ’98, ala destra del Bodo/Glimt. Il giocatore è già nel giro della nazionale norvegese ed è oggetto del desiderio di alcune squadre dei top campionati europei. L’attaccante è stato accostato, nella sessione estiva di mercato, in maniera particolare a Roma e Napoli. Ricordiamo che il suo contratto è in scadenza a Gennaio 2023 con il suo club.

Secondo quanto ha raccolto in esclusiva CalcioNapoli24, in base a fonti vicine al giocatore, il suo futuro è ancora in bilico, nulla è stato ancora deciso. Saranno decisivi i prossimi 30-40 giorni per capire quale sarà la prossima destinazione del talento norvegese. Attualmente la squadra più vicina a Solbakken è la Roma che è vigile sul mercato per acquistare un difensore ed un attaccante.

Il calciatore del Bodo è un attaccante dal piede mancino, gioca come ala e può farlo su entrambi i lati anche se preferisce giocare a destra. E’ rapido, tecnico ed ha un’ottima struttura fisica, risulta utile sia in fase di costruzione che in fase realizzativa. Fa il suo esordio nell’Eliteserien con la maglia del Ranheim nel 2018. Si trasferisce nel Bodo nel dicembre del 2019 e viene convocato dalla nazionale maggiore della Norvegia il 2 Novembre 2021.

Ovunque andrà, ciò che è sicuro, è che Ola Solbakken sarà un’arma in più e che nel campionato di Serie A potrà dire la sua. In estate era stato molto vicino al Napoli. Poteva arrivare per sostituire, nel caso di partenza, uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano mentre ora Pinto, il ds della Roma, sta cercando in tutti i modi di portarlo nella capitale.

Il Napoli attualmente sembra avere una rosa già completa. La società partenopea sembra non voler intervenire sul mercato di Gennaio ma le sorprese, sappiamo, potrebbero essere dietro l’angolo.