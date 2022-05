Che fino ha fatto l’ex celebre cantante Mina? Ecco come è oggi

Le vecchie generazioni italiane hanno cantano ed adorato le canzoni di Mina, ossia lo pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini. Soprannominata la “Tigre di Cremona”, è considerata come una delle migliori cantanti italiane di tutti i tempi. Un vero e proprio mostro sacro nel panorama musicale italiano. Il tutto è avvenuto grazie alla la sua voce così riconoscibile e le sue canzoni senza tempo l’anno consacrata sulla scena musicale italiana da sempre e per sempre.

Durante la sua carriera, iniziata alla fine degli anni cinquanta, Mina ha interpretato più di 1 500 brani, ottenendo primati e ricevendo premi e riconoscimenti, con due partecipazioni al Festival di Sanremo, tre alla Mostra internazionale di musica leggera, una Targa Tenco e l’assegnazione dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Una donna consapevole, fin da giovane, di ciò che avrebbe voluto fare. Tant’è vero che ha lasciato la scuola per inseguire il suo sogno di diventare cantante.

Alcuni titoli interpretati dalla cantante nata a Busto Arsizio come Se Telefonando, Ancora ancora, Se, E se domani, Grande grande grande sono divenute pietre miliari della canzone italiana. Mina ha fatto la storia della televisione italiana, tra gli anni ’60 e gli anni ’70. Oggi invece, data anche probabilmente l’età (82 anni), da un po’ di tempo non è apparsa più dietro i riflettori.

Gino Castaldi, in un capitolo del suo libro intitolato “Il romanzo della canzone italiana”, ha commentato la sparizione della cantante ha sottolineato un particolare dettaglio. “La sparizione di Mina, in quel tempo, era qualcosa d’impensabile. Lei era una predestinata, sembrava che stare davanti al pubblico fosse una condizione naturale, e invece no, quella amabile disinvoltura era solo apparenza”. Dopo tantissimi anni di carriera, Mina ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Il motivo dietro a tale "sparizione" sarebbe una broncopolmonite virale che l'ha portata ad allontanarsi definitivamente dai riflettori. Inoltre la nota cantante italiana ha deciso di lasciare il nostro Paese (dopo il matrimonio, dal 2006) alla volta della Svizzera, precisamente a Lugano dove risiede in un vero e proprio paradiso terrestre.