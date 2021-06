Che nostalgia degli anni ’90: serie tv, moda e giochi cult tornano a farci sognare

Gli anni '90 stanno tornando. Riprendete dagli armadi il total denim e le magliette corte con l'ombelico a vista. Andate a cercare nei vecchi cassetti il tamagotchi e il game boy. In Tv, intanto, già sono in programmazione serie cult come Friends e Beverly Hills 90210.

Alzi la mano chi ha dimenticato i pomeriggi in compagnia di serie tv diventate epiche come: Friends, Bayside School, Willy il Principe di Bel Air. E ancora, alzi la mano chi non ha mai stretto tra le mani un tamagotchi o un Game Boy. E infine, chi di voi non ha mai indossato un paio di Dr. Martens o una mini magliettina che mette in mostra l’ombelico. Insomma, non saranno stati degli anni eccezioni dal punto di vista storico o della cronaca ma nessuno può controbattere quando pensando agli anni ’90 li si indichi come un decennio che abbia radicalmente cambiato le nostre vite.

Non c’è alcun tema di smentita quando, pensando agli anni ’90, diciamo che sia stato innegabilmente il periodo di massimo splendore della televisione. Lasciati gli anni “barocchi” del decennio precedente, gli ultimi anni del secondo millennio si aprono con una rivoluzione culturale che dura tutt’ora. La TV guarda con sempre maggiore interesse al mondo dei giovani, sfornando programmi che faranno la storia dell’elettrodomestico per eccellenza.

In Italia esplode il fenomeno “Non è la Rai“. Una pletora di ragazzine che cantano, ballano e giocano col pubblico a casa con il leggendario “Cruciverbone” fa impazzire i ragazzi e le ragazze così come anche gli analisti del mezzo televisivo. Ma non è tutto perché la fascia che va dalle 15 alle 18 si anima di telefilm con i giovani assoluti protagonisti. Beverly Hills 90210, Baywatch, Otto sotto un tetto, La Tata e più tardi Buffy l’Ammazzavampiri sono soltanto alcuni delle serie che diventeranno di lì a poco un modello per tutte le altre che verranno in seguito.

Gli anni ’90 sono però anche un momento di profonda rivoluzione nel campo della moda che passa dal pacchiano multicolor del decennio precedente ad un look “total denim”. Sono però gli accessori a fare la parte del leone con la rivisitazione di alcuni capi quali il cerchietto per capelli (che diventa mastodontico), alle chunky sneakers fino all’imprescindibile marsupio da sfoggiare in vita o sulla spalla.

Ciò che però segnerà un definitivo punto di rottura col passato sarà innegabilmente il mondo musicale che abbandona l’elettronica robotizzata degli anni ’80 per lanciarsi e un po’ semplificarsi nel pop. I ’90 sono gli anni delle boy – e girl – band con Spice Girls e Backstreet Boys a contendersi lo scettro di migliori performer del mondo. Britney Spears e Christina Aguilera Quelli però sono anche gli anni del brit pop degli Oasis, del grunge dei Nirvana e del gansta rap del collettivo Notorius BIG. Difficile poi da dimenticare in questo nostro excursus il vero fenomeno di quegli anni, ossia la nascita e l’exploit della musica dance. Insomma, di nostalgia ce n’è tanta ma qualcuno sta pensando ad un clamoroso come back. Saresti pronto a rivivere i fantastici anni ’90?