Che rinascita per Meret!

Il Napoli si gode la vittoria per 0-1 maturata nella serata di ieri ai danni della Juventus. I partenopei sono riusciti ad acciuffare i tre punti con una rete di Giacomo Raspadori al minuto novantadue. Gli azzurri ora guidano la classifica si Serie A a quota 78 punti, a +17 dalla Lazio di Maurizio Sarri. Il popolo napoletano è in delirio ed aspettano solo la data della matematica vittoria dello scudetto.

Tra i tanti protagonisti di questo possibile grande traguardo c’è Alex Meret. Il portiere del Napoli dopo un’estate travagliata ha dimostrato in questa stagione tutte le sue grandi capacità. L’ex Udinese poteva lasciare la Campania nella scorsa finestra di mercato dato le sue prestazioni non all’altezza nel 2022. Con la partenza di Ospina ed il mancato arrivo di Keylor Navas in estate, Meret ha ritrovato la fiducia.

La società ha creduto in lui ed ora sta rispondendo alla grande. L’estremo difensore friuliano è in assoluto uno dei protagonisti della scalata allo scudetto del Napoli. Il portiere azzurro ha neutralizzato il rigore a Giroud in Champions ed è stato protagonista di diversi interventi decisivi che però, purtroppo, non hanno portato la qualificazione in semifinale di Champions ai partenopei.

Il suo cartellino lo scorso anno si aggirava intorno ai 15 milioni di euro. Con le ottime prestazioni di quest’anno invece il prezzo è salito fino ad arrivare a trenta milioni. Da mesi sembra che il suo nome sia stato accostato a diversi club stranieri, sopratutto quelli inglesi. Su di lui sembra esserci l‘interesse di Arsenal e Manchester United.

Il procuratore di Meret ha anche affermato che un esperienza in Premier sarebbe davvero gradita per il suo assistito. Nel caso in cui l’estremo difensore friuliano partisse il Napoli potrebbe andare spedito su Guglielmo Vicario. Il portiere italiano sta disputando una grande stagione in A con l’Empoli e forse, potrebber essere arrivato il momento per lui, di approdare in una grande squadra.