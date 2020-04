Che squadra tifa Giuseppe Conte? Ecco una simpatica curiosità

Giuseppe Conte è probabilmente il personaggio più in voga in Italia in questo periodo. Il premier italiano sta ovviamente provando a prendere in mano la situazione causata dal Coronavirus e si sta facendo pian piano conoscere ed apprezzare dagli abitanti della penisola italica.

Ovviamente poco o nulla ha a che fare con il mondo del pallone, se non per il cognome che lo accomuna all’attuale allenatore dell’Inter, Antonio. Il nostro premier italiano però è appassionato di calcio, essendo tifoso infatti di una squadra di Serie A.

La sua squadra del cuore? La Roma. La curiosità può suonare comunque sorprendente se si pensa alla città natale del premier: Volturara Appulla, un piccolo paesino di 400 abitanti in provincia di Foggia, Puglia.

Ma a quanto pare l’amore verso la maglia giallorossa è nato in età più matura, in particolare nel periodo universitario. Giuseppe Conte infatti ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso “La Sapienza” di Roma, dove si è laureato nel 1988.

Pare inoltre che il premier Conte sia anche un abile giocatore di calcio o, quantomeno, lo sia stato in passato. Curiosità vuole che l’ultimo Premier tifoso della Roma sia stato Massimo D’Alema, il quale rimase a Palazzo Chigi dal 1998 al 2000.