Che tempo che fa, Fazio riprende il controllo dei social ma c’è una sorpresa

E’ ormai nota la vicenda che ha visto Fabio Fazio allontanarsi, almeno per il momento, dalle reti Rai accompagnato dalla fedele compagna Luciana Littizzetto. Il talk show condotto da Fazio, infatti, si sposterà a partire dal prossimo autunno su Discovery.

La questione, però, si è allargata anche al mondo dei social perché, essendo i profili di proprietà della Rai, c’è stato il concreto rischio che Fazio dovesse aprirne uno nuovo perdendo i numerosi follower acquisiti negli anni.

Le cose, in realtà, non sono andate così perché il conduttore è tornato sui social di Che Tempo Che Fa: “Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social. Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il refollowing, quindi anche se ci seguivate dovete seguirci come se fosse la prima volta” ha dichiarato.

Insomma, la sorpresa è arrivata proprio quando sono riusciti a tornare in possesso dei profili social perché gli oltre 4 milioni di follower e tutti i contenuti erano spariti. La crew, comunque, è già al lavoro per ricostituire da zero la propria fanbase, resta da capire come evolverà la situazione e se riusciranno a tornare in possesso di tutto nei prossimi mesi.