Domenica 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata di “Che tempo che fa”. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno salutato la Rai e tutto il pubblico, dal prossimo anno televisivo i due approderanno a Canale 9.

Si chiude un cerchio durato per 40 anni, dopo la notizia tantissimi commenti da parte di colleghi e fan, molti già nostalgici di uno dei programmi che per anni ha intrattenuto il pubblico italiano.

Ad ogni modo, quella di ieri è stata una puntata come le altre, fatta di momenti informativi ma anche di piccoli momenti romantici, come i saluti di Fazio e della Littizzetto.

Le parole di addio di Fabio e Luciana

Ha commosso il web il saluto di Fabio Fazio, anche in questo il giornalista si è dimostrato come sempre riservato e professionale. Il suo è stato un saluto breve ma incisivo: “Grazie di cuore per questi 40 anni bellissimi, grazie a tutti, ai miei amici e ai miei colleghi. Davvero, buona vita a tutti”.

In molti si aspettavano probabilmente qualche polemica in più, al contrario invece il tutto è stato contornato da applausi e semplicità. Non potevano di certo mancare però, i saluti della Littizzetto, Luciana ha infatti scritto una lettera nel suo stile: con l’ironia intelligente che la contraddistingue. Tra le righe: “Cara Rai, tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai Tg1, Tg2 e, per ora, anche il Tg3. Tu che non hai più l’Annunziata. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Non ti dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi governa e di chi pensa il contrario”.