Checco Zalone, record al cinema: oltre 70 milioni per “Buen Camino”

Grande successo al cinema per Checco Zalone che con Buen Camino, commedia diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL, ha registrato un nuovo record. La pellicola con oltre 70 milioni di euro di incasso diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.

RECORD AL CINEMA – In 24 giorni da quando ha debuttato nelle sale, il film di Zalone ha incassato 68.823.069 di euro, ha superato i 68.600.000 euro di Avatar. “La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano”, si legge nella nota.

Un trionfo già scritto con il suo esordio al cinema il 25 dicembre, dove la pellicola del comico ha incassato 5.671.922 euro, il nuovo nuovo record italiano di incassi nel giorno di Natale, battendo il primato fissato nel 2006 da Natale a New York.

Il giorno di Santo Stefano il film ha gli 8 milioni di euro di incassi, totalizzando per i primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni, uno dei migliori risultati di sempre per il 26 dicembre.

Il successo prosegue a Capodanno: il 1° gennaio il film supera i 5 milioni di euro di incassi, raggiunge oltre 41 milioni complessivi e supera la soglia dei 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo miglior incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto soltanto da Tolo Tolo e Quo Vado?.