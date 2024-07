Cheddira ha colpito Antonio Conte, l’attaccante può restare come riserva

Antonio Conte è rimasto impressionato da uno dei calciatori rientrati dal prestito: Walid Cheddira. A scriverlo è l’edizione de Il Mattino, il quale riporta che: “Il tempo che mister Antonio Conte si è preso per capire chi va via: perché qui in ritiro è rimasto assai impressionato da Walid Cheddira. In tal caso, sarebbe Giovanni Simeone quello che dovrebbe andar via: anche perché c’è la Lazio che spinge”.

8 gol e 1 assist in 39 presenze alla sua prima stagione con una squadra di Serie A, tutto diviso tra campionato e Coppa Italia. Questo è quello che ha lasciato la scorsa stagione riguardo Walid Cheddira, che ha dimostrato di essere un buon attaccante considerando che questi numeri li ha raccolti all’interno di un Frosinone che, purtroppo, pur avendo fatto un buon campionato ha dovuto cedere ai risultati.

WALID CHEDDIRA STA STUPENDO: ANTONIO CONTE VALUTA LA PERMANENZA DELL’ATTACCANTE COME POSSIBILE RISERVA.

Walid Cheddira, infatti, sta stupendo tutti nel ritiro napoletano tanto che Antonio Conte potrebbe valutare di tenerlo per fare di lui uno degli attaccanti di riserva. Serviranno altre punte, ma avere qualcuno come il marocchino potrebbe aiutare e non poco i partenopei. Ad incorniciare questo pre campionato dell’attaccante anche il Corriere dello Sport. Ecco cosa si legge: “Un uomo solo al comando sulle Dolomiti: Walid Cheddira, candidato sergente maggiore del generale Conte, una specie di mezzofondista, irriducibile”.

“Un misto traun maratoneta, uno scalatore in sella e un truck delle strade della California: al 45′ minuto delle estenuanti ripetute partite sotto il sole intorno alle 10.30, 300 e 600

metri, un giro di campo e poi due a intervalli brevissimi di tempo, mentre qualcuno

comincia inevitabilmente ad accusare la fatica, lui marcia imperturbabile. Walid, il

marocchino d’Italia che corre come un keniota, testa alta e petto in fuori, il passo

sostenuto: una resistenza fuori del comune”.