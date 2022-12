Cheddira, il Napoli potrebbe prenderlo subito

Cheddira è uno dei profili preferiti dal Napoli per rafforzare l’attacco. Il calciatore potrebbe essere acquistato già da gennaio

Il Napoli sembra intenzionato a prelevare Walid Cheddira dal Bari in una delle prossime sessioni di mercato. Il calciatore marocchino è reduce dal mondiale in Qatar con la sua nazionale, dove ha giocato poco ma è tornato felice.

Il calciatore è tra i profili più in voga al momento per il Bari, che potrebbe cederlo già da gennaio anche se vorrebbe trattenerlo. I biancorossi sembrerebbero intenzionati a non cedere da subito, con l’estate che potrebbe essere il palcoscenico giusto.

Le idee dei partenopei

Il Napoli potrebbe scamparsela prendendo il calciatore e lascinadolo in prestito fino a fine stagione, così da garantire ai galletti la qualità in attacco necessaria per continuare la propria stagione in Serie B. Il Bari vuole circa 5 milioni di euro, con gli azzurri che sarebbero ben disposti a pagarli.

Stamattina il giocatore è intervenuto in conferenza stampa, dicendo: “Sono entrato a far parte di una famiglia spettacolare, spero vivamente di poter far parte della Nazionale per diversi anni, ma questo dipenderà da me e da quanto farò in campo. La squadra più completa che abbiamo affrontato era la Francia, fortissima davanti ma con una difesa molto solida“.

Poi termina: “Ho scambiato la maglietta con Rafael Leao, Ivan Perisic e Dries Mertens. Sono stato accolto in una maniera forse inaspettata, sono stato ben voluto veramente da tutti quanti. Siamo stati un mese e mezzo insieme, non c’è stata mai nessuna discussione. L’esperienza mi ha arricchito tantissimo“.