Cheddira, non solo il Napoli su di lui

Su Walid Cheddira ci sono varie squadre che potrebbero insidiare la candidatura del Napoli. Il giocatore è valutato circa 5 milioni di euro

In cima alla classifica dei capocannonieri della Serie B ci sono ben due giocatori: Walid Cheddira e Matteo Brunori. Entrambi appolaiati a 9 reti ciascuno, entrambi cercatissimi da tante squadre. Soprattutto il marocchino ha buon mercato, con varie squadre di Serie A e non solo che si daranno battaglia già da gennaio.

Il Napoli avrebbe intenzione di prelevare il giocatore già da gennaio, provando ad offrire al Bari la prospettiva di lasciare in prestito l’attaccante. Per strappare ai galletti il giocatore potrebbero volerci circa 5 milioni di euro, anche se vista la concorrenza potrebbe anche alzarsi il prezzo. Il Torino sembra agguerrito, specialmente perché ha da sostituire ancora Belotti.

Tante squadre su Cheddira

L’attaccante marocchino ha disputato sole due partite in Qatar con la sua nazionale, ma sembra comunque essere entrato tra i giocatori più in voga del momento. Tanto che su di lui ci sarebbero anche Lazio, Sporting Lisbona e Nottingham Forest. Tante squadre, che però potrebbero ritrovarsi con un palmo di naso.

Il giocatore, però, ha allontanato tutte le voci di mercato. Ai microfoni di Repubblica ha detto: “Alle voci di mercato non ci penso. Non bado a queste indiscrezioni e, a dirla tutta, non ne sapevo proprio nulla. In questo momento penso solo al Bari e al campo. Per il futuro si vedrà“. Indizi di una possibile permanenza a Bari, che potrebbero coincidere con il volere dei partenopei.