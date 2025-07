Cheddira, saltato l’accordo con il PAOK

La formazione della rosa del Napoli non è ancora terminata. Giovanni Manna si sta occupando intensamente non soltanto dei nuovi acquisti, ma anche delle cessioni.

Tra coloro che andranno via e che non rientrano nei piani di Antonio Conte c’è Walid Cheddira. Nonostante fosse tutto pronto per far indossare la maglia del PAOK all’attaccante, l’accordo con la squadra greca è saltato.

Al tavolo, ora sembra che ci siano dei club spagnoli. Tuttavia, non è stata ancora presa alcuna decisione. Non si esclude la possibilità di firmare eventuali contratti con squadre italiane. Cheddira vorrebbe, infatti, rimanere in Italia.

Qualche tempo fa, il Monza si era interessato all’acquisto dell’attaccante marocchino.

Anche il Cremonese ha fatto dei passi in avanti verso il Napoli. Non resta che aspettare.