Cheddira, sarà Napoli: ecco la formula

Walid Cheddira sarà un calciatore del Napoli. Il giocatore marocchino resterà però in prestito al Bari. Ecco le cifre dell’affare

Il Napoli sembra aver chiuso la trattativa per Walid Cheddira. Il giocatore marocchino sarà un calciatore azzurro già da subito, ma resterà in prestito al Bari per il resto della stagione. Dalla prossima annata sarà un giocatore partenopeo, ma per ora sembra ci sia la volontà di continuare in Serie B dove è capocannoniere.

Il Napoli avrebbe dunque battuto la concorrenza delle altre squadre sul giocatore, assicurandosi le sue prestazioni già dalla prossima estate. Victor Osimhen potrebbe salutare e Cheddira sarebbe il suo sostituto.

Le cifre dell’affare

A parlare di cifre ci pensa il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna ha scritto:

“Tesoretto Cheddira. Si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro il valore dell’attaccante del Bari che prima della fine del mercato passerà al Napoli. Una semplice operazione di scritture contabili rimanendo il giocatore di proprietà della Filmauro, la cassaforte della famiglia De Laurentiis. La partecipazione al mondiale ha cambiato il corso degli eventi”.

Poi continuano: “Walid Cheddira è diventato l’uomo copertina del mercato. Piace al Torino e alla Lazio, ma anche ad alcuni club della Premier League. Il Bari, consapevole della situazione che si verrebbe a creare anche per la serenità di Cheddira, sta pensando di chiudere al più presto la trattativa col Napoli. Sarebbe stato trovato l’accordo sull’ingaggio col giocatore che rimarrà in maglia biancorossa sino a giugno per poi tingersi di azzurro”, si legge sul noto quotidiano sportivo.