Chelsea e Arsenal su Vlahovic

Dall’Inghilterra filtra l’indiscrezione di un nuovo interesse da parte di Arsenal e Chelsea per Dusan Vlahovic. La Juventus non sembra intenzionata a cedere

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, Dusan Vlahovic sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Arsenal. Questi rumours sembrano essere confermati, soprattutto dopo le recenti prestazioni del giocatore.

Il serbo sembrerebbe essere scontento, con la pubalgia che ha caratterizzato questa sua prima parte di stagione. Il calciatore ora sembra pronto per la seconda parte di campionato, con Europa League e Coppa Italia ancora da provare a vincere.

Dichiarazioni di guerra da parte di Vlahovic

Il calciatore serbo sembrerebbe essere agguerrito. In alcune recenti dichiarazioni ha detto: “Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere lui come presidente. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo. Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine”.

Poi sul mondiale e sul suo primo gol: “È stata una grande sensazione ma non abbiamo fatto risultato, quindi ora significa nulla. Dedica? Per la mia famiglia, che mi supporta tutti giorni, nel bene e nel male. Esultanza? Niente di personale, è una cosa mia. Se pensate sia una provocazione no, era solo per me”.

Poi risponde a Kokorin: “Kokorin è un tipo simpatico. È stato fantastico giocare con lui nella stessa squadra. Gli auguro buona fortuna. Starà bene, attualmente è in prestito a Cipro. Sono sicuro che tutto andrà meglio per lui e avrà grandi soddisfazioni. Potrebbe essere stato più forte di me in allenamento, ma sono ancora giovane, ho tempo per crescere“.