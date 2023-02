Chelsea e Atletico Madrid su Osimhen

Per Victor Osimhen starebbe aumentando la concorrenza. Il calciatore nigeriano piace ad Atletico Madrid e Chelsea

Nonostante le risposte decise da parte del Napoli, le squadre di tutto il continente e soprattutto dell’Inghilterra continuano a insistere per ingaggiare l’attaccante nigeriano.

“Victor non è in vendita. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma io non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti“. Così ha parlato nelle ultime ore il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, interpellato sul futuro dell’attaccante Victor Osimhen.

Autore di 17 gol e 3 assist in questa stagione, l’attaccante africano è attualmente fondamentale per il vantaggio della sua squadra nella classifica di Serie A e per le sue possibilità di raggiungere la Champions League. Un attaccante che si è messo in luce in questa stagione e che sta suscitando l’interesse di diverse squadre, tra cui Chelsea e Atletico Madrid.

Il Chelsea offre

Abbiamo sentito parlare del recente interesse del Manchester United per il giocatore, ma i Red Devils non sono gli unici a seguirlo. SportMediaset ci dice che anche il Chelsea si è mosso per l’attaccante, in questo caso preparando la propria strategia per cercare di ridurre il prezzo elevato.

L’idea dei Blues sarebbe quella di offrire in cambio Romelu Lukaku per ridurre l’ingente somma di denaro che i leader della Serie A chiederanno per la loro grande figura. Il belga è ora in prestito all’Inter, dove gli infortuni gli hanno impedito di disputare una buona stagione. Intanto, l’Atletico Madrid continua a monitorare conscio che potrebbe sbaragliare la concorrenza con una singola offerta.