Chelsea inamovibile per Lukaku: potrebbe non andare alla Juve

Mentre la Juventus ha raggiunto un accordo personale con Romelu Lukaku per farne il suo prossimo attaccante, la posizione del Chelsea rimane inamovibile. I Blues non sono disposti a cedere il belga mentre cercano un trasferimento quest’estate

La Juventus ha subito un altro colpo storico ieri, quando è stata espulsa dalla prossima edizione della UEFA Conference League. I bianconeri, che hanno già ricevuto una sanzione di 10 punti dalla FIGC durante la stagione, sono ora fuori dal calcio europeo. Una situazione che mette a rischio il progetto sportivo della Vecchia Signora.

Ma la Juve vuole riprendersi. La squadra piemontese, retrocessa in Serie B nel 2006 con Calciopoli, è riuscita a formare un’egemonia in Italia, vincendo 9 Serie A consecutive, dal 2011-2012 al 2019-2020. Sul fronte del mercato, la squadra di Max Allegri ha scelto il suo attaccante per la prossima stagione. Si tratta di Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea.

Posizioni diverse e possibile arenarsi

Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, la Vecchia Signora avrebbe già raggiunto un accordo per l’ingaggio del belga, che ha brillato nella scorsa stagione con l’Inter. Ma la situazione finanziaria del club torinese costringe la Juventus a trovare una formula creativa per ingaggiare Big Rom. La Juve sta cercando un prestito con opzione di acquisto.

Ma il Chelsea rifiuta. Secondo il Daily Mail, i Blues vogliono vendere Lukaku definitivamente quest’estate. La valutazione del belga sale a 40 milioni di euro, una cifra al di là delle possibilità delle zebre, che dovranno vendere Dusan Vlahovic per poter intraprendere un’operazione di questo calibro. Una firma che verrà risolta nelle prossime settimane di mercato. Intanto, Lukaku ha risposto ad un tifoso che gli ha chiesto di non dire mai “Forza Juve” se firmerà con i bianconeri: “No no, mai. Non credo che l’affare si farà”.