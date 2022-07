Calcio, pesanti accuse di una modella a un giocatore del Chelsea: “Mi ha usato e ha mentito alla sua ragazza”

Negli ultimi giorni anche il settore del calcio è stato investito dal gossip. A sganciare la notizia bomba è stata una nota modella napoletana, Paolina Saulino, che avrebbe avuto una storia con un calciatore del Chelsea.

“Che razza di uomo è?” – Senza svelare l’identità del giocatore, la Saulino ha raccontato ciò che è accaduto durante la loro relazione. Da quanto rivelato al Daily Star, il tutto avrebbe avuto inizio dopo una festa:

“Si è presentato subito a me, onestamente non mi ha mai tolto gli occhi di dosso”. E poi: “Abbiamo passato davvero una bella serata, ero attratta dal suo profumo. All’improvviso ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, e la cosa mi piaceva. Così abbiamo deciso di allontanarci dalla festa, siamo entrati in auto e abbiamo fatto sesso”.

Una volta finito l’evento, il calciatore le avrebbe chiesto il numero. Da quel momento sarebbe iniziato un intenso scambio di messaggi: “A fine party mi ha lasciato il suo numero. Mi chiedeva foto ogni giorno, gli piaceva vedermi nuda. Mi scriveva ‘ancora un ultimo’, ‘un altro ancora’. Poi magari gli mandavo altre foto a tarda notte affinché lui potesse vederle appena sveglio”.

Questa storia si è però interrotta bruscamente:“Il suo procuratore mi ha respinto in maniera brusca e aggressiva. Ho pianto tutta la notte dopo quell’abuso. Ci penso sempre e mi sento umiliata. Lui mi piaceva davvero. Il moto in cui mi ha cancellata dal suo telefono: si è fatto amare da me e mi ha trattata male. Non so adesso se sono più triste o arrabbiata. Mi ha usata e mentito alla sua ragazza, che razza di uomo è?”.