Chelsea, stagione deludente per Koulibaly: i retroscena sull’addio del centrale al Napoli

È ormai passato quasi un anno da quando Kalidou Koulibaly ha deciso di lasciare la maglia azzurra per quella del Chelsea, in Premier League. Il difensore azzurro, però, non ha sta affrontando la stagione nel migliore dei modi, con il suo club che viaggia in posizioni scomode della classifica.

Nei giorni scorsi, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del momento no della sua attuale squadra: “Questa stagione non sta andando come si aspettava il Chelsea. Ma a volte quando avvengono grandi cambiamenti, arrivano nuovi proprietari, metà della squadra cambia e tutti devono adattarsi. Ma sappiamo quanto siano grandi le ambizioni di questo club e riconquisteremo la fiducia dei tifosi”.

“So che non sto ancora raggiungendo il massimo, ma penso di esserci vicino. Il Chelsea ha preso una decisione importante quando mi ha richiesto e ho un grande desiderio di ripagarli per questo. Voglio passare molti altri anni in questo club“.

Ma, perché Kalidou Koulibaly ha deciso di lasciare Napoli? Nonostante il suo stipendio quasi raddoppiato, bisogna sottolineare che il centrale non è andato via per soldi. Koulibaly ha sempre sottolineato il suo amore per la maglia azzurra, ma, dopo otto stagioni in maglia azzurra, aveva il desiderio di provare un’esperienza in un nuovo club. Chissà, però, se ora starà rimpiangendo la sua decisione.