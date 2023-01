Chelsea, tanti in vendita: Juventus con le orecchie drizzate

La Juventus è interessatissima alla situazione legata al Chelsea, con i londinesi che la prossima estate venderanno vari profili

È un Chelsea spendaccione, ma che dovrà comunque smaltire i troppi giocatori in rosa nelle prossime sessioni di mercato. I londinesi hanno speso tanto, ma dovranno comunque incassare dai tanti calciatori presenti in rosa.

Sono vari i profili che diranno addio la prossima estate e si ipotizza siano almeno in 17 a rischiare il proprio posto. La Juventus continua osservare interessata, anche perché tra questi 17 c’è un giocatore di sua proprietà oltre a qualche profilo che le interessa.

Gli obiettivi della Juventus

Calciomercato.com ha fatto il punto della situazione Chelsea e noi abbiamo voluto citare le loro parole per evidenziare i calciatori a cui la Juventus avrebbe mostrato interesse negli scorsi mesi. Ecco cosa ha detto calciomercato.com: “Jorginho e Kanté tra qualche mese saranno parametri zero. Il primo lascerà il Chelsea, il secondo potrebbe strappare il tanto desiderato rinnovo. In uscita anche Zakaria, in prestito dalla Juve, che sta prendendosi spazio ma il cui riscatto pare complicato”. Primi cenni di complicazioni, dunque, per lo svizzero che potrebbe salutare i blues.

Per l’attacco, invece, si prospetta qualcosina ben più interessante per la Juventus: “Pulisic è ko e resterà fuori per altri due mesi: al rientro potrebbe essere impiegato ancor di meno. Già in estate era stato sondato da Milan e Juve che ora potrebbero tornare sul suo profilo“. Anche qui un giocatore di sicuro forte, ma che potrebbe non trovare più spazio a Stamford Bridge. Bianconeri in allerta, con la voglia di provare ad affondare per più colpi.