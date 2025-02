Chemsdine Talbi, l’astro nascente che incanta l’Europa: il Napoli tra i club interessati

Chemsdine Talbi sta attirando l’attenzione di numerosi club in Europa grazie alle sue prestazioni di alto livello. Dopo aver messo in difficoltà la difesa dell’Atalanta all’andata con l’assist per Jutglà, al ritorno ha lasciato il segno con una doppietta che ha ulteriormente acceso i riflettori su di lui.

Squadre della Premier League e della Bundesliga lo seguono con interesse, ma anche in Italia la sua crescita non è passata inosservata. Il Napoli, in particolare, ha inviato osservatori a Bergamo per monitorarne da vicino le qualità.

Caratteristiche di gioco

Talbi è un’ala moderna con uno stile di gioco ispirato al passato: predilige partire dalla destra, è rapido nei dribbling e ama l’uno contro uno. Finora ha collezionato 7 gol e 4 assist in 32 presenze, un risultato significativo considerando che questa è la sua prima vera stagione da protagonista.

Il suo percorso non è stato privo di ostacoli: ha infatti dovuto affrontare un grave infortunio, avendo saltato quasi tutta la scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. L’intervento è stato un successo e oggi il giocatore è tornato più forte di prima.

Secondo Transfermarkt, la sua valutazione attuale si aggira intorno ai 3 milioni di euro, ma è destinata a crescere. Il Brugge, tuttavia, non intende lasciarlo partire facilmente e fissa il prezzo a 30 milioni. Il Napoli riflette sulla possibilità di investire una cifra così elevata per un talento ancora da consacrare definitivamente.