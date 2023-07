Chi arriva al Napoli?

La società del Napoli fino ad ora non ha ancora mosso il mercato in entrato. La dirigenza sta ragionando su quali calciatori possano fare al loro caso ed osservano il calciomercato con attenzione. Le priorità per la squadra azzurra sembrano riguardare tre zone diverse del campo. Il Napoli probabilmente acquisterà un difensore centrale, un’altra destra ed una mezz’ala.

Come si legge dalle pagine del Corriere dello Sport, ieri c’è stato un summit di mercato tra Micheli , ADL, Rudi Garcia e Meluso. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo sulle possibile trattative del Napoli: “Il primo vertice di mercato è andato in scena in serata all’hotel Rosatti, insieme con DeLa, Garcia e il direttore sportivo.



Una riunione introduttiva perché questi saranno giorni di colloqui continui. La situazione del Napoli, comunque, sembra piuttosto chiara: bisogna risolvere una volta per tutte la questione del rinnovo di Osimhen, atteso tra lunedì e martedì in ritiro, e poi acquistare innanzitutto il

sostituto di Kim.

A centrocampo, dicevamo, Micheli ha lavorato con il Tottenham su Lo Celso, argentino di 27 anni già seguito un anno fa: è in uscita e gli Spurs parlano con il Napoli con una certa frequenza. Con la Spal si ragiona di Prati, 19 anni e un gran futuro: la richiesta è 10 milioni.”

La priorità sembra quella di prolungare il contratto di Osimhen per poi andare sul mercato. A difesa il sostituto di Kim potrebbe essere Itakura, a centrocampo Lo Celso è un profilo che piace molto alla società partenopea mentre in avanti per sostituire Lozano si monitora la situazione di Moussa Diaby del Leverkusen.