La rivista “Chi” va verso la chiusura: il caso di Alfonso Signorini e le cause della scelta

Nelle ultime ore, non si fa altro che parlare della nota famiglia Berlusconi, proprietaria del gruppo Mondadori. I dirigenti starebbero facendo i conti con una decisione difficile: chiudere il settimanale “Chi”.

Il megazine, nato nel lontano 1995, per anni ha avuto un ruolo centrale negli scoop di cronaca rosa. Il suo nome, per tanto tempo, è stato legato a quello di Alfonso Signorini, ex conduttore del “Grande Fratello”. A rivelare l’indiscrezione è stata “Lettera 43”. All’origine del problema, tuttavia, contro le aspettative di molti, non ci sarebbe la bufera, alzata da Fabrizio Corona e che ha travolto l’ex direttore del giornale; costringendolo, nel giro di qualche giorno, a firmare le dimissioni.

Stando a quanto rivelato, anzi, la drastica decisione sarebbe dovuta dalla crisi che ha colpito l’intero campo delle riviste del mondo femminile. A dir il vero, la chiusura non sarebbe nient’altro che la ciliegina sulla torta. Da diverso tempo, infatti, la dirigenza ha optato per un ridimensionamento di tutto il settore dei giornali. I numeri non sono più quelli di una volta. Il calo delle vendite ha portato con se anche gli investitori pubblicitari.

Marina Berlusconi, nell’ultima assemblea, ha dichiarato di voler cambiare rotta e di volersi concentrare sul campo dei libri. Ad oggi, infatti, è il settore maggiorente trainante. A giocare un grande ruolo, ovviamente c’è l’avvento della rete; i cui profitti sono maggiori di quelli derivati dalle riviste stampate.

Se effettivamente, si arrivasse ad una scelta del genere; la vicenda di Fabrizio Corona non avrebbe avuto nessun impatto determinante. Nel frattempo, su Alfonso Signorini vige il silenzio più totale. Dopo le sue dimissioni e l’abbandono della conduzione Mediaset, l’opinionista è scomparso dalla circolazione. Non si più nulla sulla sua vita.