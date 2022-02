Chi, Dusan Vlahovic per la Juventus ha lasciato anche Mariasole Pollio

Il trasferimento più clamoroso del calciomercato invernale 2021/2022 è stato senza dubbio il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus per 75 milioni di euro. L’attaccante serbo va a rinforzare la rosa bianconera ed ha di fatto già siglato il suo debutto con un gran goal contro il Verona domenica sera. I tifosi bianconeri sono a dir poco galvanizzati sia per il suo acquisto che per l’esordio coi fiocchi che sembra aver rigenerato l’attacco della Vecchia Signora.

Dopo i problemi che ha avuto per lasciare Firenze vista l’ira dei suoi vecchi tifosi viola, non mancano adesso anche le voci del gossip sul suo conto. Pare infatti che il classe 2000 fosse fidanzato con la nota influencer Mariasole Pollio. Pur non avendo mai ufficializzato la loro relazione, i due non si erano nascosti e si erano scambiati qualche cuoricino su Instagram.

La ragazza prima della relazione con l’attuale attaccante bianconero aveva frequentato Debby, cantante dell’ultima edizione di Amici, ed era nota anche al pubblico del piccolo schermo oltre che a quello dei social per alcune apparizioni in Don Matteo e in Battiti Live.

Secondo quanto riportato dall’ultima edizione della rivista “Chi” diretta dall’attuale conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, tuttavia, la relazine tra la Pollio e Vlahovic pare già essere giunta al capolinea proprio per scelta del ventiduenne: “Ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra”.

Se fosse davvero così, Vlahovic sembra aver mantenuto la parola vista la grinta con cui è sceso in campo domenica sera all’Allianz Arena. La stessa che il suo allenatore Massimiliano Allegri spera di ritrovare nelle prossime partite per continuare a lottare per un posto in Champions League e perché no, anche per insidiare le prime posizioni occupate da Inter, Milan e Napoli.