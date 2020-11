Chi è Emanuele Ripari? Tutto ciò che c’è da sapere sul giovane influencer

Emanuele Ripari è un giovane influencer italiano di 20 anni, nato ad Ancona e amatissimo da tantissime ragazzine grazie alle foto che pubblica sui suoi profili social. Sfrontato, bello e soprattutto un bravo ragazzo, si racconta tramite la palestra e i suoi diversi viaggi in giro per l’Italia.

Non si tira indietro quando c’è da parlare (o dare consigli) alle sue piccole fan. Emanuele sbarca su ask.fm diversi anni fa, dove trova moltissima notorietà e di lì a poco si sposta poi su Instagram, ma è solo negli ultimi tempi che è diventato uno dei profili più popolari del noto social network.

Ha vissuto diversi anni in un paesino vicino Roma e i suoi obiettivi sono diversi

come lui stesso ammette: “Vorrei innanzitutto portare avanti la mia passione, la palestra, poi da tempo un pensiero che mi gira per la testa è scrivere il mio primo libro per raccontarmi e aiutare chi come me si sia ritrovato nelle mie stesse situazioni affinché possa rispecchiarsi ed essere capito.”

“Poi tra le tante cose ovviamente portare avanti questo percorso che sto facendo sui social e far divertire e intrattenere le persone ogni giorno”.

Emanuele Afferma che a breve si traferirà a Milano e lì potrà portare avanti al meglio tutte le sue passioni. Ecco il link del profilo Instagram dell’influencer Emanuele Ripari:

https://www.instagram.com/ emanueleripari/?hl=it