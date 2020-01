Chi è Francesca Ferragni? Ecco la sorella della famosa Chiara

La famiglia Ferragni è una delle più conosciute in Italia, soprattutto grazie a Chiara, famosa imprenditrice digitale che ha dato il via a quella professione tanto amata sul web: l’influencer. Anche la sorella Valentina ha seguito le orme di Chiara, tuttavia, una di loro è lontana da questa professione. Stiamo parlando di Francesca Ferragni, terza sorella!

CHI È FRANCESCA FERRAGNI? – Classe 1987, due anni più piccola di Chiara, figlia del dentista Marco Ferragni e della scrittrice Marina Di Guardo, è l’unica delle tre sorelle ad aver seguito le orme del padre. La ragazza, nel 2015, si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale a Milano e, successivamente, ha iniziato a lavorare nello studio del padre, dove posta spesso degli scatti su Instagram.

FRANCESCA E I SOCIAL – Francesca, a differenza delle sorelle, non appare spesso sui social, tuttavia nemmeno li sdegna. La ragazza, infatti, ha 889 mila follower, numeri molto alti per una persona che non ci lavora. Ogni tanto Francesca mette a frutto alcune collaborazioni ma in maniera sporadica, non ne fa un vero e proprio lavoro. Sui social non nasconde il bellissimo rapporto con le sorelle, soprattutto Chiara, la quale va a trovare spesso.

LA VITA PRIVATA DI FRANCESCA FERRAGNI – La sorella minore di Chiara è legata sentimentalmente da dieci anni ormai con il musicista Riccardo Nicoletti, meno famoso sicuramente di Fedez. Riccardo Nicoletti suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e da poco con quest’ultimo gruppo ha pubblicato un singolo, “A luci spente”, reperibile anche su Spotify. La coppia condivide molti momenti della giornata sui social, tuttavia, alcuni episodi quotidiani preferiscono mantenerli privati.

Per le foto di Francesca Ferragni cliccate qui.