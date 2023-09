Chi è Maria Arreghini, la nuova giornalista di Sportitalia?

Maria Arreghini è una giornalista sportiva di Sportitalia che è sulla bocca di tutti. Ha condotto un programma chiamato “Mary’s Place” in cui intervistava atleti, calciatori e pugili. E’ già finita sulla rivista del Sun che le ha dedicato un approfondimento paragonandola a Diletta Leotta. Probabilmente già da quest’anno potrebbe avere più spazio su Sportitalia e probabilmente anche nel gossip.

Maria Arreghini è nata a Lecco nell’Aprile del 1998. Si è diplomata al Liceo Scientifico Oggiono e poi laureata all’università “La Sapienza” di Roma. Oltre ad essere brillante, Maria ha anche un corpo statuario. Nel 2017 è stata incoronata come Miss San Colombano. Su Instagram conta già più di mezzo milione di followers che negli anni potranno solo andare ad incrementare.

La Arreghini è una delle giornaliste sportive maggiormente famose di Sportitalia, dove si occupa di diverse discipline, come il rally, con il programma “Rally Dreamer Tv”, in onda sul canale 60 del digitale terrestre. Inoltre, abbiamo già visto Maria anche nel famoso programma televisivo “Le Iene”, in diretta su Italia 1. In questo programma Maria ha preso parte ad alcuni scherzi a personaggi famosi, come quello realizzato “ai danni” di Vera Gemma.

Il suo programma di maggior successo è stato condotto quest’anno ed è stato Mary’s Place. Proprio da questo programma il Sun ha avuto modo di studiarla. Il quotidiano inglese scrive “Maria Arreghini sta conquistando i social media con una serie di immagini un po’ impertinenti”. Insomma, non per la bravura, che pure viene citata, come nel caso delle interviste a Daniele Scardina (prima del grave accaduto) e dell’ex calciatore del Milan, Adel Taarabt.

Insomma, il tempo solo ci dirà se la giovane conduttrice di Sportitalia riuscirà ad emergere. Le premesse sono ottime, il paragone alla Leotta ci sta tutto, ma la venticinquenne di Lecco ha ancora tanto da imparare e dimostrare.