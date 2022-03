Chi è Riccardo Mascioli? Modello e Influencer dal nick: Masciowsky

Riccardo Mascioli, aka Masciowsky, classe 2001, nasce ad Atri (TE) ed è una delle icone di stile più affermate in Italia. Dolcegabbana, Ducati e Prozis sono solo alcuni dei brand che hanno collaborato con Riccardo, infatti sui social conta numerosi fans che lo seguono attivamente ogni giorno per il suo lifestyle. Una delle passione per Masciowsky è il Fitness e il Bodybuilding, infatti ha rivelato ai suoi fans di voler partecipare tra qualche mese ad alcuni contest internazionali come Men’s Physique ma non finisce qua.. I contest sono nel suo sangue: non a caso si è iscritto più volte al concorso di Mister Italia, ed è stato tra i primi 5 finalisti per due anni consecutivi permettendogli di aprirsi una nuova rete di contatti. Riccardo attualmente frequenta l’università di Roma La Sapienza al corso di Comunicazione, tecnologie e culture digitali. La sua grande passione, oltre la cura del proprio corpo, è anche il mare: Riccardo infatti a tempo perso è anche skipper su una bellissima barca che lui stesso possiede, che solca spesso le nelle acque dell’Adriatico e che lo porta a fare pesca subacquea la Uno dei sogni di Riccardo è quello di essere un’icona importante anche in ambito sociale, per aiutare persone che hanno bisogno di aiuto nel mondo. Ad oggi Riccardo senza ombra di dubbio non è solo un ragazzo esteticamente bello ma anche intelligente, pronto a dimostrare le sue doti a colpi di social e per questo è importante monitorarlo sul suo canale Instagram.

