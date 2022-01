Chi è Salvatore Esposito? Tutto ciò che c’è da sapere sul ‘Genny Savastano’ di Gomorra

Il nome di Salvatore Esposito è indissolubilmente legato al ruolo di Genny Savastano, personaggio di Gomorra, serie cult diretta da Stefano Sollima. L’attore napoletano è però un artista a tutto tondo, ed a confermarlo ad esempio vi è anche il suo libro ‘Lo Sciamano’.

Personalità molto riservata lontano dal palcoscenico, non tutti conoscono vari aspetti del talento partenopeo. Ecco allora chi è Salvatore, quanto è alto, la sua carriera e la sua fidanzata.

Chi è Salvatore Esposito Nato a Mugnano di Napoli il 2 febbraio 1986, Salvatore Esposito dimostra fin da piccolo una smisurata passione per la recitazione. I suoi primi passi nell’ambito artistico si registrano dopo le scuole superiori, quando Esposito partecipa a una seria di cortometraggi. La sua formazione artistica continua poi con la frequentazione dell’Accademia di Teatro Beatrice Bracco e, successivamente, della Scuola di Cinema di Napoli. Una volta completata la formazione artistica, Salvatore Esposito si trasferisce a Roma. Il resto è storia. Altezza

Tra le informazioni più richieste tra i fan vi è sicuramente l’altezza dell’attore. Ma quindi, quanto è alto Salvatore Esposito? Presto detto, circa 184cm per 80kg. Un fisico imponente che è divenuto un tratto distintivo del suo celebre Genny Savastano.

Chi è la fidanzata?

L’attuale fidanzata di Salvatore Esposito è Paola Rossi, screenwriter e director agents. I due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna e da allora risultano sempre felicemente innamorati.

Quanto guadagna Salvatore Esposito?

Ed eccoci alla fatidica domanda, quanto guadagna Salvatore Esposito? Purtroppo non ci sono notizie chiare in merito, e la risposta non è così scontata. Se da un lato appare ovvio che attualmente il suo stipendio si aggiri intorno a cifre altissime, dopo aver partecipato anche a opere internazionali di grande successo come ‘Fargo‘, dall’altro lato è da precisare che non è sempre stato tutto rose e fiori.

Per stessa ammissione di Marco D’Amore, collega e amico di Salvatore Esposito, la paga sul set di Gomorra durante le prime stagioni era medio basso, e non gli avrebbe permesso neanche di comprare casa. Ora ovviamente il discorso economico è totalmente diverso.