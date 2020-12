Chi è Tommaso Zorzi? Ecco cosa c’è da sapere sul concorrente del GF Vip 2020

Chi è Tommaso Zorzi? Molti, seguendo l’edizione del Grande Fratello Vip 2020, si sono posti questa domanda, non conoscendo il personaggio. Il motivo della sua poca fama in TV è semplice: Zorzi nasce soprattutto come personaggio web.

Nel suo curriculum non mancano però apparizioni in televisione: da annoverare in questa lista le sua partecipazioni ai reality quali Riccanza, in onda su MTV, e Pechino Express.

Ma allora, chi è Tommaso Zorzi? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui, dalla vita privata alla sua carriera in televisione, passando per il mondo del web che lo ha lanciato e lo ha reso VIP.

Tommaso Zorzi, il ‘finto ricco’

Tommaso Zorzi nasce a Milano il 2 aprile 1995. In giovane età però decidere di trasferirsi a Londra, dove studia Business Management prima e si laurea poi alla triennale in Economia. Un percorso formativo di tutto rispetto che lo avvia così al mondo del business.

La svolta televisiva, abbastanza inaspettata, arriva con la partecipazione del giovane milanese a Riccanza, un reality di MTV. Il format televisivo si basa sul racconto delle vite di giovani ragazzi provenienti da famiglie milionarie.

Tommaso Zorzi però milionario non lo era. Come da lui stesso ammesso infatti la sua vita di allora è stata parecchio romanzata dalla produzione del programma e la villa in cui risiedeva durante il reality era, in realtà, in affitto.

La famiglia Zorzi è comunque di rango benestante: il padre Lorenzo è un manager, la madre Amanda Frassinetti è invece un dentista. Tommaso invece, dopo il successo arrivato con la TV, ha intrapreso la carriera di influencer e di imprenditore.

La carriera televisiva

Come detto, la carriera principale di Tommaso Zorzi è divenuta quella televisiva, in cui il giovane milanese può vantare numerosi partecipazioni importanti. Nel corso degli anni, al già citato reality Riccanza, si sono aggiunti il programma Dance Dance Dance su Tv8 e la settima edizione di Pechino Express, oltre che ovviamente all’attuale Grande Fratello VIP 2020.

La vita privata

Divenendo VIP, ovviamente anche la vita privata di Tommaso Zorzi è finita sotto i riflettori. L’influencer milanese è dichiaratamente omosessuale ed attualmente pare essere single. Una lunga relazione lo ha comunque legato in passato a Marco Ferraro.

Riguardo alle sue relazioni sentimentale, vi è un particolare aneddoto che lo lega al cantante Mahmood: Zorzi infatti ha raccontato di aver invitato il cantante ad uscire, essendone venuto in possesso erroneamente del numero di telefono. Per sfortuna dell’influencer però, il cantante milanese non ha mai risposto alle sue avances. Qui disponibile il suo profilo Instagram con le foto.