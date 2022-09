Chi gioca tra Raspadori e Simeone con il Milan?

Il Napoli, dopo la vittoria in trasferta a Glasgow contro i Rangers in Uefa Chamapions League, si prepara ad affrontare una grande gara contro il Milan. I partenopei scenderanno in campo con il solito 4-3-3, l’unico dubbio di formazione riguarda il centravanti: a causa dell’infortunio di Osimhen, chi sceglierà Spalletti tra Simeone e Raspadori?

Il Napoli si schiererà in campo con Meret tra i pali, il quartetto difensivo sarà formato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce mentre al centro ci saranno Rrhamani e Kim Min-Jae. A centrocampo ci sarà in cabina di regia Lobotka ed ai suoi lati Zielinski e Zambo Anguissa, in avanti probabilmente Kvaratskhelia, Raspadori e Politano.

Raspadori leggermente avanti a Simeone nelle scelte di mister Spalletti. Jack viene visto come il classico attaccante che lega il centrocampo e l’attacco, viene incontro, tiene palla ed apre spazi. Simeone invece è il classico numero 9, lotta con la difesa avversaria e come caratteristiche ricorda vagamente Victor Osimhen.

Secondo quanto riferisce Repubblica il ballottaggio è ancora aperto e Spalletti deciderà a poche ore dal calcio d’inizio. Ecco un estratto dell’edizione odierna del quotidiano: “Le certezza lasciano il campo alle sensazioni che al momento mettono Raspadori in vantaggio. Spalletti sta pensando a lui per non dare riferimenti alla difesa rossonera e magari aggirarla con la classe del 22enne talento cresciuto con il Sassuolo. Con San Siro, poi, Jack ha un conto aperto. Alla Scala del calcio si esalta proprio come tutti i campioni: ha segnato due gol al Milan (conditi da un assist) e uno all’Inter.”

Repubblica ha poi concluso così: “La poltrona per due è il tema forte di una vigilia che Spalletti sta preparando con la solita attenzione ai dettagli. Quello del centravanti può fare la differenza. Presto scioglierà il dubbio e la poltrona per due diventerà di uno solo. Raspadori più di Simeone, questo il barometro di ieri.”