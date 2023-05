Chi ha convinto Spalletti ad abbandonare l’idea del trequartista?

Il Napoli gioca da anni con il modulo del 4-3-3. La squadra partenopea ha una filosofia di gioco molto semplice, con giocatori al centro del campo che sanno palleggiare e sanno recuperare il pallone. Le ali offensive invece devono saper attaccare e difendere per dare una mano ai terzini. Allo stesso modo i terzini devo essere bravi a spingere per creare la superiorità numerica.

Luciano Spalletti però a Napoli ha provato ad insistere con il 4-2-3-1. Un modulo però che non è stato molto efficace in quanto nella rosa azzurra non c’è un vero e proprio trequartista. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato decisivo in questa scelta. Per ADL il 4-3-3 è un marchio di fabbrica del Napoli ed ha insistito con il tecnico toscano per fargli abbandonare l’idea del trequartista.

Anche per questa motivazione ci sarà da capire chi sarà il sostituto di Spalletti. I nomi più blasonati sono quelli di Gasperini e Conte che però giocano con il trequartista. Entrambi i tecnici negli ultimi anni hanno adottato come modulo il 3-4-2-1, una disposizione tattica lontana dalle idee di ADL. Proprio per questo motivo invece salgono le quotazioni di Luis Enrique.

Spalletti ha provato quest’anno a far giocare da trequartista sia Zielinski che Raspadori senza grandi risultati però. Il polacco si è cucito addosso il ruolo di mezzala, ha aiutato la squadra sia nell’impostare che nell’attaccare. E’ stato anche bravo in diverse partite a recuperare palloni e difendere quando ce n’era bisogno. Raspadori invece da trequartista non ha brillato mentre da falso nueve, durante l’infortunio di Osimhen, è riuscito ad esprimere le sue grandi qualità.

Si può dire che ADL riesce a mettere sempre il suo zampino, lo ha fatto anche nella decisione del tipo di modulo da adottare. Ora, la prossima domanda è, se Spalletti parte chi arriva a Napoli?