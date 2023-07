Chi sarà il vice Meret?

Da oggi è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Napoli. La stagione 2023-2024 vedrà ancora una rivoluzione della squadra partenopea. Sulla panchina non ci sarà il vincente Luciano Spalletti, al suo posto è arrivato Rudi Garcia. Diversi calciatori hanno salutato la squadra mentre altri lo faranno strada facendo, allo stesso modo arriveranno nuovi giocatori ai piedi del Vesuvio. Alcuni calciatori sono in bilico tra restare e partire, tra cui Osimhen e Zielinski.

Manca ormai poco alla partenza direzione Dimaro Folgarida dove anche quest’anno gli azzurri faranno il ritiro. I partenopei saranno in Trentino dal 14 al 25 Luglio. Uno dei nodi da sciogliere in questo caldo mese di Luglio è la questione secondo portiere. Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare ancora su Alex Meret come numero uno mentre la dirigenza sta riflettendo per scegliere al meglio il secondo portiere del Napoli.

Secondo l’edizioni di ieri del Corriere del Mezzogiorno la società partenopea sta discutendo con l’Atalanta per abbassare il prezzo del cartellino di Pierluigi Gollini. La Dea chiede circa otto milioni di euro per il portiere ex Tottenham ma il Napoli vuole uno sconto.

Gollini ha giocato delle buone partite quest’anno in maglia azzurra. In poche occasioni è stato chiamato a sostituire Meret ma lo ha fatto egregiamente. Ai piedi del Vesuvio si è trovato bene ed anche lui vuole rimanerci, tutt’è sbloccare la trattativa con i bergamaschi. Il portiere italiano ha avuto una carriera tra alti e bassi e la piazza di Napoli sarebbe perfetta per una nuova bella avventura.

Nel frattempo però la dirigenza partenopea sonda anche altre piste come quella che porta a Emil Audero della Sampdoria. Ciò che è certo però è che Nikita Contini sarà lui il secondo portiere a Dimaro. Il portiere italo-ucraino è rientrato dal prestito dalla Reggina ed è pronto a mostrare tutte le sue ottime qualità.