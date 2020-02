Hai un carattere molto deciso e non a caso il tuo soprannome è “La Nazista”. Sei Miranda Bailey, sei un chirurgo anziano e spesso ti vengono affidati gli specializzandi. Hai la fama di essere una dura, ma in realtà nascondi bene i tuoi sentimenti e anche se non lo dai a vedere hai a cuore i tuoi colleghi. La tua carriera è importante, ma non smetti mai di confrontarti con i tuoi colleghi per il bene dell’ospedale in cui lavori. Sei una garanzia per tutti!