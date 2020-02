Chi sei 38

Sei solo una ragazza in un bar… Sei Meredith Grey! Sei una ragazza brillante e una specializzanda promettente.. Seguirai le orme di tua madre diventando un chirurgo dal grande talento! Questo non significa però che la tua vita sia semplice, fin da piccola il rapporti in famiglia sono stati complessi e consideri i tuoi amici come la tua famiglia. Hai avuto la fortuna di incontrare la tua persona e di vivere un grande amore. Sei forte.. E anche quando credi di non farcela, alla fine ce la fai sempre.