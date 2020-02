Chi sei 39

Sei Alex Karev! Ragazzo determinato, ex wrestler con il sogno di diventare chirurgo estetico… Ma la tua vita non andrà come l’avevi pianificata! Hai un intenso rapporto con gli altri specializzandi e nonostante le tensioni iniziali ti ritroverai a voler loro bene come se fossero la tua famiglia. Ti innamorerai follemente di Izzie, ma la malattia metterà in grave difficoltà la vostra favola. Sei sempre stato un uomo su cui poter contare e il tuo supporto sarà determinante nella guarigione di tua moglie… Tuttavia, dovrai ricominciare da zero. Scoprirai cosi la passione per la pediatria e aprirai il tuo cuore ad un nuovo amore. Sei un grande amico e hai un grande cuore, ricorda ciò che non uccide, ti fortifica!